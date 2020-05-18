«Для «себя» деньги есть, для «них» нет и не будет», странная арифметика чиновников с ковидными доплатами медиками

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

По всей стране медики жалуются, что не получают обещанных президентом денег за работу во время пандемии коронавируса, а ситуация с доплатами день ото дня все больше запутывается. «Федеральные выплаты за апрель получили 4240 донских медработников», было заявлено на совещании, которое провёл с главами регионов Владимир Путин.

«Региональные надбавки выплачены за апрель ещё 4352 врачам и медсёстрам первичного звена. Общая сумма дополнительных стимулирующих выплат из федерального и областного бюджетов превысила в апреле 81 миллионов рублей», - сказано в официальном сообщении. Но если эти деньги поделить на 8592 медика, получивших федеральные и региональные доплаты, получается всего около 9,4 тысяч рублей. Это даже не 25 тысяч, обещанные санитаркам и водителям. Даже если 81 миллионов разделить только между получившими федеральную доплату, получится всего чуть больше 19 тысяч рублей. Такая странная арифметика получилась у канала «Кремлевский безбашенник», а как считают чиновники вообще не понятно.

«Вероятно, все дело в том, что "сколько чиновников ни сажай, выполнить поручение президента невозможно". В то же время, когда речь заходит о «себе» и «близких людях», подобных проблем не возникает. В первые месяцы эпидемии мы много слышали об авральном строительстве больницы в Голохвастово на 900 мест – т.е. одна больница, которая может принять 0,9% от ныне госпитализированных по всей стране пациентов с COVID стоила в 2,3 раза больше, чем выплаты, которых дожидаются героические медики по всей стране. Картина, повторю, вырисовывается однозначная: для «себя» деньги есть, для «них» – нет и не будет. И, к сожалению, даже Путин не сможет изменить ту систему, которую он тщательно выстраивал двадцать лет, а уж из бункера и по видеосвязи – так и подавно», - считает Владислав Иноземцев - директор Центра исследований постиндустриального общества.