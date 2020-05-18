Провинциальная неотложка: работа с коронавирусом за 229 рублей 16 копеек в месяц

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18 мая 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

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Игорь Чижов — водитель 2-го класса скорой в Мурманске. Стаж работы – 9 лет. Он первый возмутился мизерными надбавками за работу в опасных условиях и отсутствием нормальных средств защиты.

По словам Игоря Чижова, на смену бригаде (водитель и два фельдшера) дается 5 масок. Смена длится 12 часов.

«Спецодежда водителям не положена, ездим в своем, дают только халат и перчатки. Слава богу, если пациент ходячий, тогда я могу вообще не выходить из машины. А если нет? На скорой есть должностные инструкции для санитара-водителя и фельдшера-водителя, а для обычного, без медобразования, — нет. Но, понимаете, ночью приедешь на вызов, некого попросить помочь, соседи спят, не открывают. Неужели две девушки пациента понесут? Конечно, идешь и помогаешь тогда», – рассказывает он.

Зачастую люди вызывают скорую, не предупреждая, что контактировали с потенциальными носителями вируса, поэтому бригада приезжает без спецодежды. Но водитель скорой признается, что это не самое страшное. Работать в опасных для жизни условиях приходилось всегда: «Некоторые говорят: страшно. Ну а вчера ты возил туберкулез — не боялся? А позавчера гепатит. Вроде мы пациентов и не касаемся, но вот я носилки в машину закатил, двери закрыл, за руль взялся — думаю, чего он липкий? Елки-палки, а у меня перчатки в крови, хотя я человека не трогал, но врачи трогали, потом брались за носилки, каталку… Ну и чего теперь, руки кипятить? Ты подписался на эту работу, если такой брезгливый, тогда на скорой делать нечего. Мазки у нас каждую неделю берут, пока только один водитель заболел».

Самая сложная ситуация в регионе сложилась в селе Белокаменка. Там на строительстве верфи «Новатэка» зафиксирован крупнейший в России очаг коронавируса. «Надеваем комбинезоны белые. Они одноразовые, инструкция есть, как мы должны их после вызова снять, в какой пакет положить, куда выкинуть. Всегда думаешь: не дай бог в Белокаменку, там этой заразы по колено! И туда как заедешь, уже встречают: «Скорая? Очень хорошо, 8 человек погрузишь?» Да вы что, офигели? У меня два места только! А тебя просят: «Ну тогда хоть четверых возьми!» Везем их в больницы Колы, Оленегорска… Но сначала на КТ в областную больницу. В итоге водитель вернется на подстанцию не в 21 час, когда смена заканчивается, а в 23 с копейками. Ну и получит за это 23 копейки», – рассказывает о сложившейся ситуации Игорь Чижов.

К слову, надбавку платят только за подтвержденные случаи коронавируса. При этом, обещанную стандартную надбавку, обещанную президентом, почти никто в глаза не видел: «Объявили, что работает горячая линия по начислениям медикам. У нас один позвонил, дескать, почему 200 рублей дали, а не 25 тысяч? А его спрашивают: вы водитель специализированной бригады? Нет, обычной. А коронавирус должна возить только специализированная, отвечают. Вообще у нас такая машина есть. Одна. Сейчас еще одну сделали. Они получают надбавку — не президентскую, а от губернатор области Чибиса — даже когда не возят коронавирусных пациентов, 10 951 рубль в месяц».

Зарплата водителей скорой в регионе в реальности ниже прожиточного минимума. Оклад равен пяти тысячам рублей. С учетом разных надбавок на руки водитель без выслуги получит максимум 29 тысяч рублей. «Я считаю, нам нужна нормальная доплата за вредность — и никто не будет возмущаться. Получал бы я 30 тысяч зарплату и 20 — надбавку, например: за ту же кровь, за риск... А то, что сказал президент, будто всем по 25 тысяч даст, — это одна политика. Сейчас надбавка за вредность у меня есть, 4%. 229 рублей 16 копеек в месяц».