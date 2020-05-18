На просьбу врачей Скорой помощи в Крыму обеспечить их средствами защиты, были доставлены комбинезоны для малярных работ

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18 мая 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Комбинезон «Каспер» для малярных работ, фото an-crimea.ru

Служба скорой медицинской помощи Евпатории рассказала подробности работы с больными Covid-19.

Евпаторийцы вступились за коллег из Керчи, которых власти Крыма обвинили в провокационных действиях – люди требовали выплатить положенные доплаты за работу с ковидными больными. Сергей АКСЕНОВ тогда расценил все сведением счетов с руководителем керченской станции Скорой помощи, а произошедшее назвал цирком.

Около 50 работников Скорой Евпатории написали открытое письмо АКСЕНОВУ, в котором потребовали от него извинений за публичные оскорбления коллег и описали условия, в которых им приходится работать с больными.

По их словам, лишь после того как председатель альтернативного независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Дмитрий БУКАЕВ достучался до министра труда и социальной защиты крымского правительства Елены РОМАНОВСКОЙ, «на некоторые подстанции были доставлены средства индивидуальной защиты в виде респираторов и комбинезонов «Каспер», которые используются для малярных работ».