Ремонтные работы пройдут на нескольких жд переездах в Волгоградской области

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18 мая 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Волгоградские железнодорожники реализуют комплекс технических мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В частности, до конца 2020 года будет произведён капитальный ремонт железнодорожного переезда на 866 км станции Себряково.

На 9 объектах, расположенных на станциях Арчеда, Ляпичев, Суровикино и на перегоне Ельшанка – Бекетовская, заменят устройства заграждения (УЗП). Кроме того, на 29 переездах будет обновлено асфальтовое покрытие.

В границах Волгоградского региона ПривЖД расположено 196 железнодорожных переездов, из них 99 – с дежурными работниками. Приволжская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности при приближении к железнодорожным переездам и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.