Третий день подряд в Москве выявляют менее 4 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки

В Москве третий день подряд выявляют менее 4 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки. За прошедшие 24 часа в столице Российской Федерации зарегистрировали 3 238 новых инфицированных.

Общее количество заболевших в Москве увеличилось к настоящему моменту до 146 062, уточнили в понедельник, 18 мая, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне сообщалось о 3 855 случаях заражения COVID-19 в столице.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России выявили 8 926 новых инфицированных.