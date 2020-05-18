Сергунина: В городе идет заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий

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18 мая 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Заммэра Москвы Наталья Сергунина, фото mperspektiva.ru

Резиденты московских технопарков продолжают подавать заявки на получение государственных субсидий. Такая поддержка может быть особенно актуальна для высокотехнологичных проектов в новых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на официальной сайте мэра Москвы.

«Сейчас в городе идет заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий. Они утверждены правительством Москвы для поддержки малого и среднего бизнеса. Резиденты технопарков, например, могут компенсировать расходы на покупку оборудования, на инжиниринг и реализацию комплексных инновационных проектов. Прием заявок на эти субсидии продлится до 1 июня», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что за счет городского бюджета можно компенсировать часть затрат на лизинговые платежи, приобретение оборудования, выплаты процентов по кредитам на него, а также процентов по кредитам на поддержку деятельности. Максимальная сумма субсидии составляет 10 млн руб.

«На днях мы одобрили две заявки от резидентов технопарков на общую сумму около пяти миллионов рублей. Сейчас в обработке у специалистов находится шесть пакетов документов на получение субсидий. В настоящее время документы на получение субсидий готовят несколько резидентов технопарка «Строгино» и управляемой им площадки «Мосмедпарк», - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.