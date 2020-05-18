«3 печеньки, 5 конфет, 14 сушек, шоколадка и чайные пакетики», работники «скорой» «похвастались» продуктовыми наборами

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18 мая 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Работники скорой помощи из Липецка похвастались подаренным продуктовым набором. В нем оказались 3 печеньки, 5 конфет, 14 сушек, шоколадка «Россия» и чайные пакетики.

315 продуктовых наборов передали Единороссы медперсоналу станции скорой помощи и областной инфекционной больницы. «Медики сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Благодаря их труду ситуация с пандемией находится под контролем. Мы готовы и дальше оказывать докторам всевозможную помощь, чтобы они продолжали спасать жизни пациентов», - сказал руководитель исполкома Липецкого регионального отделения «Единой России» Андрей Фролов.



«Это вместо 25 тысяч. Или на 25 тысяч – мы так и не поняли», - резюмировали липецкие борцы с коронавирусом. Жалобы об отсутствии положенных выплат поступают от медиков со всей страны, они записывают видеосообщения и рассказывают о том, что местные власти говорят им, что "денег нет, но вы держитесь".