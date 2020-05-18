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18 мая 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье около двух тысяч медиков заболели коронавирусом, 16 врачей скончались. Сейчас Московская область на втором месте по числу обнаруженных случаев COVID-19 в России. Заразились 27 369 человек, умерли 268.

«У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работает 22,5 тыс. медиков — это врачи и средний и младший медицинский персонал. У нас заболели 9% медиков — это почти 2 тыс. человек. Есть, к сожалению, погибшие. Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии», цитирует «Коммерсант» министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

По словам Стригунковой, в стационарах Подмосковья сейчас находятся 9,5 тысяч человек с диагнозами «новая коронавирусная инфекция» и «пневмония». «За апрель среднесуточная госпитализация составила 430 человек, на начало мая немного подросла — до 480 человек в сутки», - рассказала Стригункова».