Сколько южноуральцев заболели коронавирусом за выходные

Аргументы Недели → Общество

18 мая 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Пресс-служба минздрава Челябинской области подготовила очередные данные заболевших за последние сутки.

На утро 18 мая в регионе выявлено 98 новых случаев заболевания, с начала пандемии коронавирусом заразилось 1804 человека. 593 пациента выздоровели, проходят лечение 1181 человек. За последние сутки от коронавирусной пневмонии скончалась женщина 48 лет. Это уже восьмой случай в регионе, еще 12 человек умерли от основных заболеваний, коронавирус был сопутствующим.

Самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Челябинске (500 случаев), Златоусте (371 случай), Магнитогорске (412 случаев). Как сообщила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова, за выходные коронавирус был выявлен у 59 челябинцев, анализы были взяты у 711 человек, под наблюдением находится 1798 горожан. В Челябинске развернуто 1250 коек, занято — 547. Пациенты, которые переносят болезнь в легкой форме, находятся на амбулаторном лечении.

Отметим, что в последние дни в Челябинской области продолжается стремительный рост распространения коронавирусной инфекции. Так, на утро 17 мая было выявлено 97 новых случаев заболевания, на утро 16 мая — 98 случаев, 15 мая — 73 случаев, 14 мая — 105 случаев.

Напомним, по распоряжению Алексея Текслера с 12 мая в Челябинской области действует масочный режим.