Силовые структуры выявили нарушения главврача армавирской больницы

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17 мая 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сергей Смирнов главный врач МБУЗ "Городская многопрофильная больница" (Фото: mvd.ru)

После обращения местных медиков в прокуратуру с жалобой но то, что им не выплачивают обещанные президентом Путиным доплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией больными, местная прокуратура провела проверку и выяснила, что был допущен ряд нарушений со стороны главврача ГБУЗ «Городская больница г. Армавира».

Так, силовики выяснили, что главврач больницы не заключал доп. договора с сотрудниками больницы, по этому они не смогли получит доплаты к заработной плате за апрель месяц. Руководство больницы лишь 14 мая разработало постановление о дополнительных доплатах, но до сих пор не выслало его в краевой Минздрав на согласование, хотя, крайний срок подачи был 24 апреля этого года.

После проверки и принятых прокуратурой края мер, удалось погасить задолженность перед медиками в размере более 200 тысяч рублей.