Андрей Миненков назвал единственное место, где можно встретить вместе Тарасову и Роднину

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17 мая 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: соцсети, Андрей Миненков

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков, выступавший в дуэте со своей будущей супругой Ириной Моисеевой, прокомментировал конфликт своего тренера Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.

«Их конфликт продолжается до сих пор, потому что, видимо, обе очень болезненно восприняли произошедшее. Действительно, говорят, что единственное место, где их можно встретить вместе, — это дом Моисеевой и Миненкова. Когда мы их приглашаем, они приходят. Хотя, мне кажется, сейчас масштаб этого скандала немного преувеличивают. Думаю, у них уже нет причин для того, чтобы остро конфликтовать», — считает Андрей Олегович.

По мнению олимпийской чемпионки по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой, во всем виноваты журналисты.