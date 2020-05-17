Режим самоизоляции в Самарской области продлен, но есть послабления

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17 мая 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, девушка в маске

Режим самоизоляции в регионе продлили до 25 мая включительно. При этом жителям Самарской области разрешили выходить на прогулки и посещать парки. Об этом в соцсети рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

"Жители могут выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе", - сообщил Азаров. "Делаем следующий шаг и по всему региону разрешаем работать торговым точкам с площадью зала не более 400 квадратных метров, отдельным входом и павильоном посещения 1 покупатель на 15 квадратных метров", — заявил губернатор.

В Самарской области подтверждено 1437 случаев заболевания коронавирусом, 295 человек выздоровели, девять скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает, что введенные в связи с пандемией коронавируса санитарные правила придется соблюдать летом.