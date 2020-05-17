Как в России за продажу кондитерского мака получали 15 лет строго режима

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17 мая 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Прошло четыре года после упразднения Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). За деятельностью этого ведомства стоят погубленные судьбы многих людей, осужденных за кондитерский мак.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении предпринимателя Салимгерея Кураева будет рассмотрено Батайским районным судом Ростовской области 18 мая. В 2012 году он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Дело Кураева, а также его партнера по бизнесу - польского предпринимателя Анатоля Лося, под контролем у службы Уполномоченного по правам человека.

Восемь лет назад Кураев и Лось были арестованы в рамках спецоперации, проводимой апшеронским отделом ФСКН. Поводом для ареста стал мешок кондитерского мака, проданный в пекарню города Горячий Ключ. ФСКН трактовала эту сделку как сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Предпринимателям было вменено 8 эпизодов по наркотической 228 статье.

Задерживали Кураева и Лося прямо на оптовом складе, где хранилась их продукция. В операции принимал участие спецназ. Вся продукция, а это - специи, пряности, кондитерские начинки - в процессе расследования бесследно исчезла.

Подобные уголовные дела в отношении предпринимателей, работавших с кондитерским маком, стали появляться во времена расцвета ФСКН. Под суд попадали пекари, поставщики бакалеи и мелкие ларечники.

Химики отмечают, что ничтожное «следовое» количество млечного сока семян мака содержит алкалоиды опия. Наркоборцы считали это достаточным основанием для возбуждения тысяч уголовных дел.

Аппарат Уполномоченного по правам человека подключился к рассмотрению дел осужденных за работу с кондитерским маком.