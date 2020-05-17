Коронавирус 17 мая: антитело, которое выводит вирус, вакцина и новый порядок выплат медикам

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 4 724 260 человек. Погибли 313 376 инфицированных, вылечились – 1 815 429. Количество ежедневных диагнозов COVID-19 тем временем подобралось к отметке в 100 тысяч. Об этом сообщает ресурс Worldometers.
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 16 мая, рассказал о процессе создания вакцины против коронавируса нового типа.Уточняется, что препарат будет вводиться в плечо. В настоящий момент данная разработка проходит официальные доклинические испытания, после чего Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подаст в Минздрав документы для получения разрешения на клинические исследования с участием людей.
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В более чем десяти регионах России начались проверки по факту невыплат компенсаций врачам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом. Правительство России разъяснило, как будут рассчитывать стимулирующие доплаты. Исходить будут из самого факта работы, без привязки ко времени. Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь.
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В Чечне более 50 врачей заразились коронавирусом. Не удалось спасти жизнь молодой беременной девушки-медработника. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что принятые в Чеченской Республике меры по противодействию коронавирусу, которые некоторым показались слишком жесткими, оказались оправданы.
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В США нашли антитело, которое на 100% блокируетCOVID-19, а также защищает клетки человека от заражения.По данным источника Fox News, американские ученые проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус, выделили из них около десяти и в при дальнейшем их изучении обнаружили одно — STI-1499, которое может побороть вирус. Оказалось, антитело «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. Ученые подчеркнули, что это лекарственный препарат, и он точно работает. Основатель биофармацевтической компании «Sorrento Therapeutics», которая и нашла антитело, Доктор Джи отметил, что исследования пока проходили только в лабораторных условиях. Выпуск препарата еще не разрешен.
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Акушер-гинеколог Марк Курцер заявил: коронавирус не передается новорожденным детям. Врач привел данные по роддому, которым руководит он, и имеющимся у других медиков. По его мнению, за период беременности плод не инфицируется. За все время пандемии данных о том, что инфекция влияет на возможное развитие пороков у плода не было.
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Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев уверен, самым опасным из возможных осложнений коронавируса является полиорганная недостаточность. Медик отметил, что COVID-19 в первую очередь повреждает способность организма сопротивляться, из-за чего случается иммунодепрессия. Подчеркивается, что инфекция может спровоцировать развитие острых состояний, вплоть до панкреатита и сердечной недостаточности.
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Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвала отличительный симптом заражения коронавирусом детей. Доктор медицинских наук сообщила, что у заболевших детей наблюдается достаточно часто диарея. По словам Руженцовой, у заразившихся детей среди симптомов: невысокая температура, першение в горле, потеря обоняния и может быть диарея. Она отметила, что тяжелое течение болезни и осложнения коронавируса у детей встречаются редко. В группу риска входят дети, у кого иммунодефицитное состояние, онкологические, эндокринные или другие хронические заболевания.
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Итоги оптимизации медицины по Скворцовой: здоровье россиян под угрозой. История медицинской реформы Вероники Скворцовой началась с ее назначения на пост министра здравоохранения в 2012 году. Выступая в новом статусе со своим первым докладом и говоря о планах Минздрава до 2020 года, Скворцова анонсировала развитие первичной и скорой медпомощи, лекарственное страхование, разрешение ситуации с кадровым дефицитом, повышение зарплат медикам, диспансеризацию населения, ну и конечно, оптимизацию здравоохранения.
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Какие страны этим летом начнут принимать туристов?Некоторые страны, экономическое состояние которых зависит от туризма, собираются принимать иностранцев уже этим летом. Черногория открыла свои границы для морского туризма и принимает яхтсменов из разных стран. Премьер-министр этой страны на Балканах Душко Маркович предполагает, что «яхтенные стоянки в ближайшее время заполнят яхты из разных стран».
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Достаю из широких штанин:зачем в Европе хотят ввести иммунный паспорт? Некоторые страны Европы постепенно разрабатывают план поэтапного восстановления привычной жизни после пандемии коронавируса. Одним из предложений стало внедрение «иммунных паспортов», в которых хотят указывать, что их владельцы прошли тест на антитела, имеют иммунитет к коронавирусу и могут вернуться к работе.
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