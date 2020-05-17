Коронавирус 17 мая: антитело, которое выводит вирус, вакцина и новый порядок выплат медикам

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 4 724 260 человек. Погибли 313 376 инфицированных, вылечились – 1 815 429. Количество ежедневных диагнозов COVID-19 тем временем подобралось к отметке в 100 тысяч. Об этом сообщает ресурс Worldometers.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 16 мая, рассказал о процессе создания вакцины против коронавируса нового типа.Уточняется, что препарат будет вводиться в плечо. В настоящий момент данная разработка проходит официальные доклинические испытания, после чего Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подаст в Минздрав документы для получения разрешения на клинические исследования с участием людей.

В более чем десяти регионах России начались проверки по факту невыплат компенсаций врачам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом. Правительство России разъяснило, как будут рассчитывать стимулирующие доплаты. Исходить будут из самого факта работы, без привязки ко времени. Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь.

В Чечне более 50 врачей заразились коронавирусом. Не удалось спасти жизнь молодой беременной девушки-медработника. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что принятые в Чеченской Республике меры по противодействию коронавирусу, которые некоторым показались слишком жесткими, оказались оправданы.

В США нашли антитело, которое на 100% блокируетCOVID-19, а также защищает клетки человека от заражения.По данным источника Fox News, американские ученые проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус, выделили из них около десяти и в при дальнейшем их изучении обнаружили одно — STI-1499, которое может побороть вирус. Оказалось, антитело «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. Ученые подчеркнули, что это лекарственный препарат, и он точно работает. Основатель биофармацевтической компании «Sorrento Therapeutics», которая и нашла антитело, Доктор Джи отметил, что исследования пока проходили только в лабораторных условиях. Выпуск препарата еще не разрешен.

Акушер-гинеколог Марк Курцер заявил: коронавирус не передается новорожденным детям. Врач привел данные по роддому, которым руководит он, и имеющимся у других медиков. По его мнению, за период беременности плод не инфицируется. За все время пандемии данных о том, что инфекция влияет на возможное развитие пороков у плода не было.

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев уверен, самым опасным из возможных осложнений коронавируса является полиорганная недостаточность. Медик отметил, что COVID-19 в первую очередь повреждает способность организма сопротивляться, из-за чего случается иммунодепрессия. Подчеркивается, что инфекция может спровоцировать развитие острых состояний, вплоть до панкреатита и сердечной недостаточности.