В полночь, 17 мая, Эстония завершила режим ЧП. Ограничения, введенные в период ЧП, будут постепенно сняты.
Но некоторые правила пока остаются: «2+2», призывающие к социальному дистанцированию и остается чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения.
Почему было принято решение о завершении ЧП?
Из-за снижения распространения нового коронавируса. Более того, правительство изменило законы так, чтобы в случае необходимости оперативно возобновить ограничения.
«Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в Эстонии стало возможным завершить ЧП. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни», - сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
За прошедшие сутки в Эстонии констатированы четыре новых случая.