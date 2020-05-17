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17 мая 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, фото соцсети

В полночь, 17 мая, Эстония завершила режим ЧП. Ограничения, введенные в период ЧП, будут постепенно сняты.

Но некоторые правила пока остаются: «2+2», призывающие к социальному дистанцированию и остается чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения.

Почему было принято решение о завершении ЧП?

Из-за снижения распространения нового коронавируса. Более того, правительство изменило законы так, чтобы в случае необходимости оперативно возобновить ограничения.

«Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в Эстонии стало возможным завершить ЧП. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни», - сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

За прошедшие сутки в Эстонии констатированы четыре новых случая.