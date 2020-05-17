Специалист назвал способы улучшения качества работы смартфона

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17 мая 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПРАЙМ

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Для хорошей работы смартфона необходимо выполнять элементарные действия. Надо не забывать периодически "чистить" свой гаджет. Специалист бизнес-рынка Петр Дзюба советует удалять приложения, которыми не пользуетесь, удалять дублирующие друг друга приложения, ненужные и старые файлы, некачественные фото и видео.

Если этого не делать, работа гаджетов и смартфонов ухудшается. Эксперт пояснил, что главной причиной снижения работоспособности смартфонов является недостаток памяти из-за количества приложений и различных файлов.

Дзюба отметил, что если гаджет уже не новый, можно отключить в настройках эффекты и анимации, так как они замедляют его работу. Небольшие неисправности можно устранить при принудительной перезагрузки или сбросе смартфона до заводских настроек.