Воробьев сообщил готовности Подмосковья к снятию ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что учитывая три важных показателя, в Подмосковье начнут снимать ограничения, введенные в регионе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Воробьев назвал три показателя, при выполенении которых в первую очередь можно запустить экономику.
Показатели:
1- коэффициент распространения инфицирования должен быть меньше единицы.
2- достаточный уровень тестирования.
3- должно быть 50% свободных коек.
Воробьев в программе «Неделя в городе» на канале «Россия-1» сказал, что койки запускаются каждый день, поэтому все три показателя возможно достичь к 18 мая. Но глава Подмосковья подчеркнул, что все предприятия открыть сразу нельзя.
По словам Воробьева, скорее всего заработают подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия и стройки.
В мире коронавирусом заражены четыре миллиона 724642 человек.