Воробьев сообщил готовности Подмосковья к снятию ограничений

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17 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

А. Воробьев, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что учитывая три важных показателя, в Подмосковье начнут снимать ограничения, введенные в регионе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Воробьев назвал три показателя, при выполенении которых в первую очередь можно запустить экономику.

Показатели:

1- коэффициент распространения инфицирования должен быть меньше единицы.

2- достаточный уровень тестирования.

3- должно быть 50% свободных коек.

Воробьев в программе «Неделя в городе» на канале «Россия-1» сказал, что койки запускаются каждый день, поэтому все три показателя возможно достичь к 18 мая. Но глава Подмосковья подчеркнул, что все предприятия открыть сразу нельзя.

По словам Воробьева, скорее всего заработают подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия и стройки.

В мире коронавирусом заражены четыре миллиона 724642 человек.