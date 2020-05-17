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Воробьев сообщил готовности Подмосковья к снятию ограничений

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Воробьев сообщил готовности Подмосковья к снятию ограничений
А. Воробьев, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что учитывая три важных показателя, в Подмосковье начнут снимать ограничения, введенные в регионе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Воробьев назвал три показателя, при выполенении которых в первую очередь можно запустить экономику.
Показатели:
1- коэффициент распространения инфицирования должен быть меньше единицы.
2- достаточный уровень тестирования.
3- должно быть 50% свободных коек.

Воробьев в программе «Неделя в городе» на канале «Россия-1» сказал, что койки запускаются каждый день, поэтому все три показателя возможно достичь к 18 мая. Но глава Подмосковья подчеркнул, что все предприятия открыть сразу нельзя.
По словам Воробьева, скорее всего заработают подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия и стройки.

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