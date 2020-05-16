Певец Марк Тишман сдал анализ на антитела к COVID-19 в столичной поликлинике

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«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер
Аргументы Недели → Общество 13+
16 мая 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер
Алексей Надёжин
Олег Фочкин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
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