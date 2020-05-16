Певец Марк Тишман сдал анализ на антитела к COVID-19 в столичной поликлинике

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16 мая 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Певец Марк Тишман сдал анализ на антитела к COVID-19, фото соцсети

Певец Марк Тишман сдал анализ на антитела к новому коронавирусу в московской городской поликлинике №68 столичного департамента здравоохранения. Об этом он сообщил журналистам.

«Пришло письмо с приглашением пройти тестирование на электронную почту, выбрав ближайший день. Я выбрал первый, сегодняшний, приехал и сдал анализ и на наличие вируса сейчас, и анализ на антитела. Процедура заняла минуты три-четыре от силы, с учетом заполнения документов минут 15 максимум. Мне кажется, что москвичам не следует пренебрегать такой возможностью и призываю всех делать анализы», - сказал Тишман.

В свою очередь главный врач городской поликлиники №68 департамента здравоохранения Москвы Наталья Кузенкова добавила, что в программе массового скрининга на определение антител к коронавирусу могут принять участие горожане, которым пришло соответствующее SMS-сообщение или приглашение по электронной почте. Пройти бесплатное обследование можно в 30 городских поликлиниках по предварительной записи. Кроме того, результаты исследования москвичи смогут узнать в своей личной электронной карте на сайте mos.ru

«Иммуноферментный анализ - это анализ крови, который позволяет по соотношению антигенов G и M понять, существует ли у человека иммунитет к перенесенной коронавирусной инфекции, примерное время, когда он перенес коронавирус, или в какой стадии сейчас заболевание. Исследование крови из вены позволяет максимально точно это определить», - добавила Кузенкова.

Ранее сообщалось, что с 15 мая 2020 года в Москве начнется массовый скрининг населения на коронавирус. Пройти его могут те, кому пришли сообщения с приглашением пройти тестирование.