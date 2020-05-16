Глава крымского Роспотребнадзора бьет тревогу: в 2 раза возрос поток людей из Украины в Крым. Мест в обсерваторах не хватит

Тревогу об этом высказала глава крымского Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ. Мест в обсерваторах может не хватить.
Напомним, что 15 мая на заседании оперативного штаба было озвучено, что количество машин, въезжающих через Крымский мост в Крым возросло за несколько дней в два раза.
16 мая руководитель РПН Крыма сообщила, что за последние дни «Настораживает пересечение лиц на границе», - сказала она и предложила: «Нужно срочно наращивать количество коек в обсерваторах».
Также по словам ПЕНЬКОВСКОЙ, увеличиваются авиа и железнодорожные сообщения в Крым.