Глава крымского Роспотребнадзора бьет тревогу: в 2 раза возрос поток людей из Украины в Крым. Мест в обсерваторах не хватит

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16 мая 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Тревогу об этом высказала глава крымского Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ. Мест в обсерваторах может не хватить.

Напомним, что 15 мая на заседании оперативного штаба было озвучено, что количество машин, въезжающих через Крымский мост в Крым возросло за несколько дней в два раза.

16 мая руководитель РПН Крыма сообщила, что за последние дни «Настораживает пересечение лиц на границе», - сказала она и предложила: «Нужно срочно наращивать количество коек в обсерваторах».

Также по словам ПЕНЬКОВСКОЙ, увеличиваются авиа и железнодорожные сообщения в Крым.