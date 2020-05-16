Новые ограничения вводят на ввоз праворульных автомобилей с 1 июля

Аргументы Недели → Общество 13+

16 мая 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, старый автомобиль

С 1 июля в РФ начнут действовать новые правила ввоза праворульных автомобилей. В частности, запрещены к импорту будут транспортные средства категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, стройспецтехника и другие.

Ввоз легковых автомобилей будет усложнен обновленной процедурой "растаможки", при которой пошлины будут зависеть от возраста автомобиля и экологического класса. Также владельцу машины надо будет получить технический сертификат о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности.

Аналитики считают, что серьезного влияния на автомобильный рынок России эти нововведения не окажут. Исключением могут стать регионы, где такой транспорт довольно популярен - Западная Сибирь и Дальний Восток. Также аналитики высказали мнение, что праворульные автомобили постепенно уйдут с российского рынка уже в скором времени. Сейчас в стране официально зарегистрировано около 4 миллионов таких транспортных средств.