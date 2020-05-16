Академик РАН призвал разрешить прогулки в парках Москвы

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16 мая 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

pixabay.com, парк

Режим самоизоляции в столице пора ослабить, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Сославшись на последние данные, Зверев сделал вывод о стабилизации эпидемиологической ситуации в столице. Поэтому пора "выпускать людей на улицы и в парки", им необходимо дышать воздухом. При этом академик отмечает, что нужно соблюдать дистанцию на прогулках и пользоваться средствами защиты. Виталий Зверев тревожится, что "после режима самоизоляции мы получим огромный наплыв людей, у которых скопились все болячки".

Послабление режима самоизоляции необходимо и пожилым людям. В качестве практической меры Зверев предложил выделение каких-то часов специально для прогулок пожилых людей. "Все будут знать, что это время для пожилых", - пояснил он.