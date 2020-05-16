Итоги оптимизации медицины по Скворцовой: здоровье россиян под угрозой

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16 мая 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

История медицинской реформы Вероники Скворцовой началась с ее назначения на пост министра здравоохранения в 2012 году. Выступая в новом статусе со своим первым докладом и говоря о планах Минздрава до 2020 года, Скворцова анонсировала развитие первичной и скорой медпомощи, лекарственное страхование, разрешение ситуации с кадровым дефицитом, повышение зарплат медикам, диспансеризацию населения, ну и конечно, оптимизацию здравоохранения.

Результаты оптимизации, как известно, оказались печальными: по стране были закрыты сотни фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и больниц, происходили массовые увольнения сотрудников, и, как следствие, качественная медпомощь стала малодоступной, выросла смертность. О снижении доступности медпомощи сообщала даже Счетная палата. В отчете за 2014 год констатировалось, что 17,5 тысяч населенных пунктов страны оказались без медицинской инфраструктуры. А в докладе за 2017 год отмечалось, что несбалансированные объемы и финансирование медуслуг привели «к замещению бесплатной медпомощи платной».

Тем временем в 2016 году Фонд независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье» отмечал, что в стране резко выросло количество случаев смерти «от старости». Слово «старость» указывалось в качестве причины смерти почти в каждом пятом случае для пациентов старше 80 лет. Экспертов смущало, что умершие россияне ничем не болели. В фонде «Здоровье» предположили, что это могло быть связано с желанием Минздрава подогнать показатели под индикаторы президентских указов.

Перебои с лекарствами - отдельная тема. Особенно драматичная ситуация сложилась вокруг обезболивающих препаратов для онкобольных. Достать лекарства в аптеках, не пройдя круги бюрократического ада, было практически невозможно. И многие люди, страдающие от нестерпимых болей, принимали решение уйти из жизни, это было проще, чем получить обезболивание. Только за 2014-2015 годы и только в Москве покончили с собой около 20 онкобольных. Точной цифры мы не узнаем.

Одной из самых тяжелых и неразрешимых стала ситуация с отсутствием лекарств для детей с редкими заболеваниями. Проблемы детей с диагнозом спинальной мышечной атрофии в повестке дня, похоже, вообще не было. Дорогостоящие лекарства Минздрав не закупал и квоты не предоставлял как при Скворцовой, так и при ее преемнике Михаиле Мурашко.

К концу 2019 года тучи над министром Скворцовой стали сгущаться. На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин назвал «разгильдяйством и хамством» срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах, пообещав «разбор полетов» после проверки регионов. Еще он обратил внимание на перебои с поставками лекарств: «Многие чиновники рассуждали об этом как о закупках канцтоваров».

15 января 2020 года Вероника Скворцова вместе с правительством Медведева ушла в отставку. Тем не менее, ее назначили руководителем правительственного ФМБА, к функциям которого относится «надзор и контроль в сфере оказания медицинской помощи» и организация «санитарно-эпидемиологического благополучия» работников организаций с особо опасными условиями труда.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, комментируя ситуацию с коронавирусом, заявила, что ФМБА создало новые аппараты, которые позволяют проводить ИВЛ сразу двум, а то и четырем пациентам одновременно. За апрель, обещала экс-министр здравоохранения, планируется разработать 80 тысяч комплектов таких аппаратов.

В Федерации анестезиологов и реаниматологов тут же заявили, что создание такого аппарата едва ли возможно. Дело в том, что разным пациентам необходим разный режим вентиляции легких, поэтому использование одного аппарата сразу для нескольких человек неприемлемо. В Сети же появилась петиция за отставку Скворцовой по причине ее «полной профнепригодности».

«Одновременная вентиляция даже двух пациентов одним аппаратом ИВЛ категорически противопоказана с точки зрения физиологии дыхательных путей, безопасности пациента, адекватности мониторинга и просто здравого смысла. Не говоря уже о морально-этических и юридических аспектах», - говорили авторы обращения, подчеркивая, что слова Скворцовой категорически расходятся с рекомендациями всех мировых ассоциаций и сообществ в области анестезиологии-реаниматологии.