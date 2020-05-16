СК привлёк к уголовной ответственности четверых подозреваемых по делу о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет сообщил, что привлёк к уголовной ответственности четверых подозреваемых по делу о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска.
Как говорится в сообщении ведомства, в отношении них возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи. Следствие полагает, что все они состояли в одних сообществах в социальных сетях.
Кроме того, СК установил другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма в ведомстве назвали граждан Украины и Эстонии.