Чем сильнее кризис, тем больше зарплаты у топ-менеджеров.Денег нет для простых россиян, зато в Центробанке оклады выросли в 2 раза

Аргументы Недели → Общество 13+

16 мая 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус, финансовый кризис, падение цен на нефть и теряющий свои позиции рубль – все это сказывается на жизни рядовых россиян, а вовсе не том-менеджерах высшего звена. Всего за пять лет зарплаты у управленцев Центробанка выросли почти в два раза, у рядового персонала — на 45%.

На сегодняшний день начальники получают в среднем около трёх миллионов в месяц, а доход рядового служащего - до 173 тысяч рублей. Российский Центробанк опубликовал годовой отчёт за прошлый год, в котором показатели благосостояния собственных сотрудников увеличились на порядок - вознаграждение "ключевого управленческого персонала" достигло рекордной суммы в 647 миллионов рублей.

И это при том, что аудиторы Счётной палаты признали работу ЦБ фактически неудовлетворительной - российская банковская система терпит убытки, которые за три года превысили один триллион рублей. Вообще, из расчётов Life следует, что чем мощнее финансовый кризис в стране, тем быстрее растет зарплата топ-менеджеров, которые и должны отвечать за стабильность финансовой системы.

Но увы, главное, о чем не забывают банкиры – это о себе любимых, а вот люди… Людям не нужны «вертолетные деньги» во время пандемии, поскольку в этом нет необходимости, считает Эльвира Набиуллина, так же как и в 2015 году, когда тысячи валютных ипотечников лишились своих квартир, она заявила, что виноваты в этом они сами, поскольку "недооценили риски".