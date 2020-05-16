Английский Портсмут: как город живет в условиях коронавируса

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16 мая 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Портсмут, фото специально для "АН" предоставил Владимир Игоревич

Неприятный, смертельный коронавирус коснулся практически всех жителей планеты. Ученые изучают данный недуг, люди повально проходят тесты и ждут, когда же можно вернуться к полноценной жизни. Жители английского города Портсмут, к сожалению, не исключение.

Главный морской порт Англии и всей Великобритании – Портсмут. Основная часть городского населения находится на острове Портси. Здесь издавна расположена одна из главных баз британского ВМФ. Кстати, Портсмут – родина Чарльза Диккенса. До сих пор туристы могут лицезреть дом, в котором родился писатель.

Итак, как же живет в условиях коронавируса славный город Портсмут?

Информация на 16.05.2020 года. Специально для «Аргументы Недели». Рассказ очевидца.

Владимир Игоревич, гражданин Латвии с видом на жительство в Великобритании: «Ситуация, конечно, немного улучшилась, но вирус есть вирус. Большинство магазинов закрыты, исключение составляют только продуктовые. На этой недели открылись банки, но зайти в помещение может ограниченное количество людей…

Очередь стоит аж на улице и запускают в банк по одному-два человека. Что касается людей, то он, конечно, выходят на улицу – гуляют. Но не могу сказать, что их столько, сколько в «мирное» время. А вот машин много. Большое количество объявлений висят в магазинах: коронавирус и соблюдайте дистанцию.

Видимо, чтобы люди не забыли и не расслаблялись. На улицах много полиции и скорых. Англичане – жители законопослушные, но, видимо, устали от вируса: ходят в масках и перчатках, но, увы, не все. Да и дистанцию два метра друг от друга не все соблюдают. Предприятия закрыты!

Единственное, что работает без перебоев - доставка продуктов. В городе полно машин с рекламой: можно заказать еду на дом с бесплатной доставкой. Это очень удобно для пожилых людей: постоянно идет информация, что людям солидного возраста лучше быть дома!

Увы, старички Портсмута – люди активные! Дома не удержишь! Надо отдать должное местной полиции – работают на «отлично»: постоянно контролируют людей, делают рейды, дежурят возле парков. Центр города, конечно, непривычно пуст.

А если честно, то жизнь идет, большинство людей придерживаются правил изоляции. Все мы ждем, когда можно будет вернуться к нормальной жизни!»