И снова губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перещеголял всех на «всероссийском ковид-маскараде»

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16 мая 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Над пиарщиками губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова смеются все, кому не лень. Мало того, что во время своих поездок он довольно странно смотрится в «коронавирусной экипировке», так еще и эти фотографии все время попадают в интернет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов «прямо отец года после апокалипсиса», смеются пользователи Сети

Его фото рядом с роженицей одного из питерских родильных домов развеселило пользователей Сети, но новые снимки из госпиталя уже заставляют задуматься о профессионализме команды губернатора. Жители города также вспомнили, как в конце марта губернатор Александр Беглов, выступая перед журналистами, заявил, что «маски вообще не работают». Однако теперь его обмундирование сравнивают с костюмом Дарт Вейдера.

"Беглов, разумеется, самый изобретательный участник всероссийского ковид-маскарада", "Фото с инопланетянином. Цена 100 рублей" - подписывают фото с Бегловом многочисленные telegram-каналы.