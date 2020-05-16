В России за сутки скончались 119 пациентов с COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа в Российской Федерации утром в субботу, 16 мая, сообщил, что за прошедшие сутки в стране скончались 119 инфицированных.
За минувшие 24 часа, в частности, 74 пациента скончались в Москве, девять – в Подмосковье, шесть – в Санкт-Петербурге, три – на территории Ростовской области, по два в Северной Осетии, Красноярском крае, Нижегородской и Новосибирской областях, в Хабаровском крае и Калмыкии.
В оперштабе также уточнили, что с начала пандемии на территории России умерли 2 537 зараженных коронавирусной инфекцией.