Депутат Мосгордумы: Более 600 детей прошли курс онлайн-реабилитации с начала пандемии коронавируса

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15 мая 2020, 23:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Благодаря проекту «Дневной стационар 2.0» при Научно-практическом центре детской психоневрологии столичного департамента здравоохранения более 600 детей завершили курс цифровой реабилитации. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева.

«Проект «Дневной стационар 2.0» создан на базе нашего Научно-практического центра совместно с НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента. Проект дает уникальные возможности для лечения пациентов в удаленном формате. На сегодняшний день более 600 детей уже пролечены с помощью удаленных технологий и более 300 детей сейчас находятся в процессе реабилитации в онлайн-стационаре», - сказала Татьяна Батышева.

Она отметила, что с каждым пациентом ежедневно работает мультидисциплинарная команда под руководством лечащего врача.

«Это и неврологи, и ортопеды, и психологи, и логопеды, и многие другие специалисты, в чьей помощи нуждаются наши дети. Маленькие пациенты занимаются спортом, арт-терапией и даже дистанционной хореографией. Также создана онлайн-библиотека для родителей. Для проведения реабилитационных консультаций, процедур, занятий задействовано более 35 междисциплинарных бригад, каждая из которых включает как минимум шесть специалистов», - пояснила депутат Мосгордумы.

Татьяна Батышева подчеркнула, что проект является уникальным и впервые реализуется в России, отметив, что им уже заинтересовались коллеги из других регионов РФ.

«График работы с пациентами в дистанционном формате практически не отличается от графика работы в реальной жизни. Только занятия с детьми переместились на технологичную интернет-платформу. Цифровое и информационное взаимодействие по всем вопросам и во всех форматах работы осуществляется по защищенным каналам связи через платформу dp.niioz.ru. Сегодня наш проект первый, уникальный, аналогов ему нет. Но мы уже проводим обучение для коллег из регионов, которые заинтересовались нашей технологией работы», - заявила она.

Депутат Мосгордумы добавила, что в Научно-практическом центре детской психоневрологии столичного разрабатывают проект по реабилитации детей, перенесших коронавирусную инфекцию. В разработке также принимают участие главные специалисты департамента здравоохранения Москвы: главный педиатр Исмаил Османов и главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Людмила Мазанкова.

По словам Татьяны Батышевой, на сегодняшний день центром проводится полное обследование детей, переболевших коронавирусной инфекцией. «Изучаем все возможные последствия болезни для проведения необходимой полноценной реабилитации», - заключила она.