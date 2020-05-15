Киев хочет обложить Донбасс налогами

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15 мая 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

разрушенная школа на Донбассе на фото из архива автора

Украинская сторона на переговорах в Минске настаивает на возвращение ДНР и ЛНР в рамки налогового поля. Об этом сообщили украинские СМИ.

Киев всерьез обсуждал вопрос восстановления украинского налогообложения на Донбассе. Этот вопрос поднимался на встрече трехсторонней контактной группы.

Каким образом украинские власти себе это представляют не очень понятно. Украинские власти категорически не признают ни ДНР, ни ЛНР.

Вопрос налогообложения обсуждался на фоне отказа украинских властей от мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Киевская сторона вычеркнула из соглашения пункт о запрете на осуществление наступательных операций и диверсий. Поэтому попытка обложить ДНР и ЛНР еще и налогами выглядит циничной.