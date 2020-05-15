В Санкт-Петербург прибыл вывозной рейс из Антальи

В Северную столицу прибыл рейс "Аэрофлота" маршрутом "Анталья – Санкт-Петербург – Москва" с 230 гражданами Российской Федерации. Данная информация содержится на онлайн-табло аэропорта "Пулково".
В Минтрансе РФ уточнили, что до Санкт-Петербурга летит 61 человек, а до Москвы – 169 граждан.
Отмечается, что в "Пулково" пассажиров встречает множество людей, среди которых представители Роспотребнадзора, сотрудники исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленобласти, таможенники, пограничники, полицейские и медики.
Специалисты осматривают россиян, берут все необходимые анализы и выдают официальный документ, в соответствии с которым прилетевшим из Турции гражданам следует соблюдать двухнедельный карантин по месту жительства.