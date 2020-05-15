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В Санкт-Петербург прибыл вывозной рейс из Антальи

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербург прибыл вывозной рейс из Антальи
салон самолета, pixabay.com

В Северную столицу прибыл рейс "Аэрофлота" маршрутом "Анталья – Санкт-Петербург – Москва" с 230 гражданами Российской Федерации. Данная информация содержится на онлайн-табло аэропорта "Пулково".

В Минтрансе РФ уточнили, что до Санкт-Петербурга летит 61 человек, а до Москвы – 169 граждан.

Отмечается, что в "Пулково" пассажиров встречает множество людей, среди которых представители Роспотребнадзора, сотрудники исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленобласти, таможенники, пограничники, полицейские и медики.

Специалисты осматривают россиян, берут все необходимые анализы и выдают официальный документ, в соответствии с которым прилетевшим из Турции гражданам следует соблюдать двухнедельный карантин по месту жительства. 

ЕТ

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