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В Севастополе режим самоизоляции могут отменить

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Севастополе режим самоизоляции могут отменить
памятник в Севастополе, pixabay.com

В Севастополе режим самоизоляции для населения с 18 мая может быть отменен. Исключение, однако, будут составлять граждане старше 65 лет, заявил сегодня врио губернатора города Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, власти Севастополя еще посоветуются по данному вопросу со специалистами, однако руководство города полагает, что гражданам следует начать жить в новых условиях.

Напомним, ранее в Севастополе был введен обязательный масочный режим в транспорте и при посещении магазинов в связи с распространением коронавируса нового типа.

ЕТ

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