На Кубани суд повторно оштрафовал НКО финансируемую Greenpeace

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15 мая 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В декабре прошлого года суд признал виновной НКО "Гражданская инициатива против экологической преступности" она проходила по статье «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента». Сумм штрафа составила 300 тысяч рублей.

Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции и возвращено на пересмотр в суд Горячего Ключа новым составом суда в эту пятницу 15 мая.

"Суд признал юридическое лицо - автономную некоммерческую организацию информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности" - виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сообщили в суде, уточнив, что ответчик на заседание суда в очередной раз не явился.

Данная организация финансировалась за счет средств международной независимой неправительственной экологической организации Greenpeace.