Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Режим самоизоляции продлен в Ставропольском крае

, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Режим самоизоляции продлен в Ставропольском крае
медицинская маска, pixabay.com

Власти Ставрополья приняли решение продлить режим самоизоляции в регионе. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 15 мая, предоставили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Уточняется, что губернатор региона Владимир Владимиров продлил режим самоизоляции на Ставрополье до 24 мая включительно.

В период до вышеуказанной даты разрешается работа объектов розничной торговли, которые осуществляют продажи товаров дистанционным способом и доставляют их. Кроме того, позволено работать магазинам, реализующим непродовольственные товары, с площадью торгового зала до 350 квадратных метров и имеющим отдельный наружный вход. Эти точки должны обладать возможностью обеспечить одновременное нахождение в торговом зале не более одного человека на 5 квадратных метров.

Продолжат работать продовольственные магазины и рынки, аптеки, ветеринарные аптеки, объекты розничной торговли, которые реализуют непродовольственные товары первой необходимости.

ЕТ

Общество

Скворцова сообщила, что Россия вышла на плато заболеваемости коронавирусом

Скворцова сообщила, что Россия вышла на плато заболеваемости коронавирусом

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в пятницу, 15 мая, заявила, что нынешний этап заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России можно считать плато.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью