Режим самоизоляции продлен в Ставропольском крае

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15 мая 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

медицинская маска, pixabay.com

Власти Ставрополья приняли решение продлить режим самоизоляции в регионе. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 15 мая, предоставили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Уточняется, что губернатор региона Владимир Владимиров продлил режим самоизоляции на Ставрополье до 24 мая включительно.

В период до вышеуказанной даты разрешается работа объектов розничной торговли, которые осуществляют продажи товаров дистанционным способом и доставляют их. Кроме того, позволено работать магазинам, реализующим непродовольственные товары, с площадью торгового зала до 350 квадратных метров и имеющим отдельный наружный вход. Эти точки должны обладать возможностью обеспечить одновременное нахождение в торговом зале не более одного человека на 5 квадратных метров.

Продолжат работать продовольственные магазины и рынки, аптеки, ветеринарные аптеки, объекты розничной торговли, которые реализуют непродовольственные товары первой необходимости.