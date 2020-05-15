В Госдуме с коронавирусом борются с помощью белых крестов

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15 мая 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Депутат Госдумы Игорь Моляков на этой неделе обратил внимание на то, что некоторые его коллеги приходят на заседания со значками, на которых изображены белые кресты. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что они отпугивают коронавирус.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще в начале апреля был замечен журналистами с «блокатором вируса» на лацкане пиджака. Позже, узнав, что эффективность этого средства защиты не доказана, он отказался от его применения. Теперь же пресс-секретарь главы государства находится в больнице с подтвержденным коронавирусом. Некоторые депутаты Госдумы, видимо, чтобы не искушать судьбу, решили воспользоваться подобным «блокатору» Пескова изделием, напоминающим со стороны белый крест.

«Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — заинтересовался происходящим в Госдуме спикер Вячеслав Володин.

Эксперты сообщают, что «блокаторы вирусов» - средства защиты с недоказанной эффективностью. Их производители утверждают, что эти приборы выделяют диоксид хлора, который якобы способен подавлять бактерии и вирусы в радиусе одного метра.

«Я с ним хожу, он у меня всегда на пиджаке. Сплю я без него, естественно, но из дома я выхожу с ним и все время с ним хожу. Я не знаю, помогает он или нет. Но я, слава богу, пока не заболел. Я не знаю, спасибо это "блокатору", или в целом. Я и корень имбиря жевал, и витамин С пью. Всю чушь, какую пишут в интернете, я все использую. А вдруг», - заявил ВВС депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, отметив, что носит «просто обычный прямоугольничек, на котором написано «блокатор», и никакого креста при этом на нем нет.

Считается, что среди побочных эффектов таких средств защиты значатся свистящее дыхание и спутанность сознания. О количестве депутатов с «белыми крестами» на груди в стенах Госдумы доподлинно неизвестно.