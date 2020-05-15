Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Названа самая уязвимая для COVID-19 группа крови

, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Названа самая уязвимая для COVID-19 группа крови
Вероника Скворцова, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в пятницу, 15 мая, рассказала, какая группа крови является наиболее уязвимой для заболевания коронавирусом нового типа.

По словам Скворцовой, больше других заражению COVID-19 подвержены люди со второй группой крови. На втором месте по риску заболевания находятся обладатели первой и третьей групп крови. Реже всего болеют коронавирусом люди с четвертой группой.

На вопрос, может ли данная статистика быть связана с тем, что вторая группа крови является наиболее распространенной, глава ФМБА ответила: "Это нужно посмотреть".

ЕТ

Общество

Скворцова сообщила, что Россия вышла на плато заболеваемости коронавирусом

Скворцова сообщила, что Россия вышла на плато заболеваемости коронавирусом

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в пятницу, 15 мая, заявила, что нынешний этап заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России можно считать плато.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью