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15 мая 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Шведский соловей

В национальном парке «Шушенский бор» сделали снимки уникального и очень живописного соловья - варакушки.

В Перовском лесничестве парка фотограф-натуралист Алексей Третьяков сфотографировал одного из самых красивых, скрытных и загадочных соловьев — варакушку (лат. Luscinia svecica).

Это птица размером чуть меньше домового воробья и весом около 20 граммов. У варакушек хорошо выражен половой диморфизм. Особенно декоративно, как и положено в мире пернатых, выглядит самец. Горло и зоб у него синие с рыжим пятном посередине - пятно может быть белым, иметь только белое окаймление или вовсе отсутствовать. Синий цвет снизу окаймлён черноватым, а затем рыжими полукольцами поперёк груди. Также варакушку отличает яркий рыжий хвост с черноватой вершиной.

Варакушка может похвастаться не только своим уникальным нарядом, но и необыкновенным голосом. Особенно замечательным бывает пение самцов в самом начале брачного периода, который у них наступает в парке как раз сейчас, когда большая часть птиц уже вернулась с зимовки к местам гнездования в равнинную часть парка. Самцы устраивают концерты с самого раннего утра, а смолкают порой уже в сумерках. За красоту трелей ученый-систематик Карл Линней, родившийся в Швеции, назвал варакушку «шведским соловьем». Именно так переводится на русский язык латинское название птицы.

Гнездятся варакушки в трудно проходимых зарослях густого кустарника по берегам водоемов. Часто сотрудникам парка хорошо слышна песня, но не видна сама птица. Также плотность популяции варакушки в парке не назовешь высокой. Поэтому снимки, которые сделал Алексей Третьяков, требуют не только везения, но также упорства, терпения и трудолюбия.

Фото Алексея Третьякова

Пресс-служба НП «Шушенский бор»