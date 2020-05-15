Начальник столичного метро уверен, что никаких призраков там нет

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15 мая 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, метро Москвы

Призраков, привидений и загадочных животных в метрополитене нет, а его отлаженная работа - "вовсе не волшебство", заявил начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

Как рассказал Козловский, он по специальности инженер и в мистику не верит. И то, что метро работает "как часы, то, что у нас лучшее метро в мире, – это вовсе не волшебство, а ежедневный труд каждого сотрудника метро и коллег из транспортного комплекса и правительства Москвы", - сказал Козловский, когда журналисты напомнили ему про городские легенды.

А легенд таких довольно много. Например, машинисты часто видят привидения, которые мелькают в лучах фар идущих поездов. Чаще всего рассказывают о Путевом обходчике с Сокольнической линии. Как его зовут - неизвестно, но сотрудники метро рассказывают, что был такой мужчина, отработавший в подземке почти полвека и умерший в 82 года. После смерти он стал возвращаться на работу. Причем, что интересно, выглядит он, как 40-летний.

Еще одно привидение – девушка в белом платье. Свидетели утверждают, что уже несколько раз встречались с ее призраком. Поговаривают, что она убежала от бандитов в туннель и больше живой не возвращалась.