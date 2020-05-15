Поспешили к празднику!

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15 мая 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В национальном парке «Шушенский бор» ко Дню победы необычно рано зацвели жарки.

В Перовском лесничестве парка 9 мая зацвела купальница азиатская (лат. Trollius asiaticus), набравшая бутоны еще в начале майских праздников, словно выражая солидарность природы с людьми по случаю праздника Великой победы. Ведь их соцветия окрашены в тот же оттенок оранжевого, как и георгиевская лента.

Ставшее за последние годы редким для Сибири растение можно встретить в обоих лесничествах «Шушенского бора». И в том, и в другом оно является обычным фоновым видом, однако, в равнинном кластере купальницы менее распространены, чем в горном, и места их произрастания в основном приурочены к озерно-болотному комплексу: ведь в самом названии этих цветов прослеживается их любовь к воде. Первые цветущие жарки в этом году появились как раз на берегах озера Перово, в исторической части парка.

Пик цветения купальницы азиатской в «Шушенском боре» обычно приходится на первую декаду июня. Хотя этот процесс растянут по времени из-за особенностей рельефа, разницы в освещенности и пр. факторов, все же раннее цветение 2020 года можно назвать рекордным по срокам за всю историю фенологических наблюдений. По данным «Летописи природы» парка, которую ведут сотрудники научного отдела на протяжении 20 с лишним лет, в 2019 году первые жарки зацвели в Перовском лесничестве 23 мая, в 2018 году — 20 мая. Также необыкновенно рано набрали цвет отдельные особи пиона уклоняющегося, однако, цвести им пришлось всего пару дней: внезапный заморозок до -3 градусов в ночь с 7 на 8 мая погубил нежные цветы, поспешившие распуститься. Жарки же благополучно пережили заморозки в бутонах и теперь радуют издали своими оранжевыми огоньками.

Фото Элинор Пэйт

Пресс-служба НП «Шушенский бор»