Прием заявок на участие в Х Всероссийском конкурсе «Товарный знак года 2020» зав

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15 мая 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Прием заявок на участие в Х Всероссийском конкурсе «Товарный знак года 2020» завершен!

В этом году за победу борются 45 товарных знаков! Конкурс все больше набирает популярность в других городах России. На участие заявлены бренды из 9 городов – Красноярска, Назарово, Саяногорска, Черногорска, Кемерово, Ижевска, Шарыпово, Хабаровска и Москвы. Такого в истории конкурса еще не было!

I этап конкурса, интернет-голосование, закончился!

Впереди наших участников ждут II и III этапы, в которых проголосует жюри. Мы вместе с вами являемся участниками и творцами истории грандиозного события, которое состоится в г. Красноярске уже в десятый раз! В финале юбилейного конкурса мы узнаем победителей 2020 года. Возможно, именно ваш фаворит станет обладателем звания «Лучший товарный знак года 2020» и возьмет Гран-при!

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