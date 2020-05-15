Глава Роспотребнадзора назвала условие нормализации ситуации с COVID-19 в России

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15 мая 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

COVID-19, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках недавнего разговора с журналистами рассказала о главном условии нормализации ситуации с коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации.

По словам Поповой, ситуация с COVID-19 в России станет нормальной, когда за 24 часа в стране не будут выявлять ни одного зараженного.

На вопрос журналиста в программе "Москва. Кремль. Путин", сколько в сутки должно быть выявлено инфицированных для стабилизации ситуации, глава Роспотребнадзора ответила кратко: "Ноль".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Зарубин (@zarubinreporter) 14 Май 2020 в 7:12 PDT