Глава Роспотребнадзора назвала условие нормализации ситуации с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках недавнего разговора с журналистами рассказала о главном условии нормализации ситуации с коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации.
По словам Поповой, ситуация с COVID-19 в России станет нормальной, когда за 24 часа в стране не будут выявлять ни одного зараженного.
На вопрос журналиста в программе "Москва. Кремль. Путин", сколько в сутки должно быть выявлено инфицированных для стабилизации ситуации, глава Роспотребнадзора ответила кратко: "Ноль".
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