Горячий ТОП региональных новостей: В Кирове мошенники обманули женщину при покупке книг

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15 мая 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: спасение котенка в Твери, землетрясение на Камчатке и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери пожарные спасли застрявшего между бетонных плит котенка. Выбраться самостоятельно малыш не мог, его мяуканье услышали прохожие, которые попытались своими силами достать котенка. Помочь животному прохожие не смогли, поэтому приняли решение обратиться к спасателям, пишет Афанасий-Бизнес.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр сейсмособытия находился в 216 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 км. Угроза цунами не объявлялась. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Мужчина заживо сгорел в Новосибирской области при пожаре в частном доме. По предварительным данным очаг пожара располагался на веранде дома, причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает НДН.ИНФО.

В Кирове мошенники обманули женщину при покупке книг. Она рассказала, что увидела в соцсетях недорогую литературу. Оставила в сообществе заявку. Вскоре ей написал другой пользователь сети, который представился сотрудником магазина. Он отправил ссылку на страницу, где нужно было указать реквизиты карты, пишет Новый Вариант.

В Калининграде сгорела баня. В результате пожара полностью обрушилась металлическая кровля. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, как уточняет НИА Калининград.

В Прохладном мужчина незаконно занимался вырубкой деревьев. Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь в полосе отвода, относящейся к защитным лесонасаждениям железнодорожных путей, используя ручную ножовку, спилил 5 деревьев породы акация. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей, сообщает Ставропольский репортер.