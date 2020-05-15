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15 мая 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Кедры Великой Победы

В г. Железногорск дети посадили кедры в честь героических прадедов в рамках проекта «Кедры Великой Победы», стартовавшего в поддержку Международной акции «Сад памяти».

В честь 75-летия Великой Победы в рамках проекта «Кедры Великой Победы», стартовавшего в поддержку Международной акции «Сад памяти», 12 мая на территории МБДОУ № 37 «Теремок» (Красноярский край, г. Железногорск) прошла высадка кедров в дань памяти героизма и мужества дедов и прадедов – героев Великой Отечественной войны. Поддержали эту акцию родители, воспитанники и сотрудники дошкольного учреждения, а также представители администрации города. В высадке кедров приняли участие заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам КАРТАШОВ Евгений Александрович, председатель красноярского Фонда ветеранов, пенсионеров правоохранительных органов и специальных служб «Содействие» ЖИЖИН Дмитрий Викторович, а также администрация и воспитанники МБДОУ № 37 «Теремок»: Заведующая МБДОУ № 37 «Теремок» Минеева Юлия Владимировна, старший воспитатель МБДОУ № 37 «Теремок» Лебедева Нина Игоревна и музыкальный руководитель МБДОУ № 37 «Теремок» Пасько Ирина Ливериевна.

«Очень хочется, чтобы наши дети знали и помнили своих дедов, своих прадедов, которые подарили нам мир и свободное небо над головой. Будущее поколение должно бережно хранить память о Великой Отечественной войне, о величии подвига советского солдата, передавать это из поколение в поколение. Высаживая молодые саженцы, мы даем путь для новой жизни и чтим память наших предков. Пройдут годы, а деревья будут радовать глаз и напоминать нам о героях и защитниках Родины, ведь почет и уважение подвигам ветеранов должны выражаться не только в преддверии 9 мая. И каждый день, проходя мимо таких аллей или садов памяти, мы можем задуматься и мысленно отблагодарить героев за возможность расти и жить в свободной стране. Мы очень надеемся, что к данной акции присоединятся все образовательные и дошкольные учреждения, потому что это очень важная акция по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории» – отметили в администрации МБДОУ № 37 «Теремок».

Дети нарисовали тематические рисунки, а также принесли фотографии и портреты своих близких и родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Всероссийский проект «Кедры Великой Победы», проходящий в поддержку Международной акции «Сад памяти», приурочен к 75-летию Великой Победы и ставит задачу высадить в России и в СНГ до 3 миллионов кедров в память о погибших в Великой Отечественной войне.Тысячи деревьев, способных жить до 1000 лет, должны помочь будущим поколениям сохранить память о войне.