«Чуть ли не у каждого второго выявляются изменения в легких»: о чём молчат врачи Подольской городской клинической больницы

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15 мая 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

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Сотрудники Подольской ГКБ жалуются, что персонала не хватает, что медики работают в невыносимом режиме — 1,5 суток с перерывом в 12 часов, и что от коронавируса умерли уже три врача. При этом, по информации Минздрава Московской области, в больнице всё совершенно спокойно.

Официально Подольская ГКБ больных c коронавирусом не принимает. Учреждение само по себе большое: почти тысяча коек, 18 отделений, 1300 сотрудников. В апреле в этой больнице от COVID умер врач-травматолог — 45-летний Сергей Скитёв, но по официальным данным никаких последствий для других людей, находящийхся в ГКБ, не было. И правда, до последнего времени тревожных сигналов оттуда не поступало.

Первая жалоба на беспредел пришла журналистам объединения «Синдикат-100», который в период пандемии занимается защитой прав медицинских работников. 6 мая поступило сообщение от анонимного сотрудника Подольской ГКБ, что администрация медучреждения скрывает факт заражения сотрудников коронавирусной инфекцией, а больные, продолжают работать.

В общении с журналистами анонимный доктор, направивший жалобу, представился своим настоящим именем, показал паспорт и фотокопию справки с места работы, подтверждающую его должность, специализацию и отделение. При этом, врач попросил об анонимности из опасения, что его могут уволить. «В начале эпидемии у сотрудников больницы вообще не было никакой защиты. Только маски одноразовые голубенькие. Средства индивидуальной защиты начали поступать в 20-х числах апреля. Очков, правда, не было, но прислали противочумные костюмы, респираторы. Их выдали нескольким отделениям, на всех не хватило. Меры эти были запоздалые: многие сотрудники к тому времени уже заболели. Умер врач — наш травматолог Скитёв».

При этом, по его словам, заболели намного больше сотрудников, но они продолжали работать: «Как-то зашел в кабинет компьютерной томографии за снимком своего пациента, а сотрудника не месте не оказалось. Пока ждал, увидел на экране монитора снимок чьих-то легких — 100-процентная вирусная пневмония, из тех, что можно увидеть за километр. Рядом с изображением значилась фамилия одного нашего доктора. "Да, у него вирусная пневмония", — услышал я заключение специалиста». По правилам этот врач немедленно должен был уйти на больничный, но нет, он продолжал работать в прежнем режиме: «Как ни в чем не бывало он работал в своем отделении! Продолжали работать и другие больные. Один из них сказал мне в разговоре, что проинформировал заведующего своего отделения о результатах исследования, но тот, по его словам, не отпустил его на больничный, сказав, что подобные изменения в легких не имеют серьезного значения». Некотрые врачи и вовсе после обнаружения у них очага в легких просили удалить результаты исследования из базы данных, в чем им было отказано. Некоторые все же получают больничный, но вероятно, что это люди с тяжелой формой заболевания.

Областной Минздрав дал официальный ответ на произошедшее. По их словам, на больничном c COVID-19 в настоящее время находится 31 сотрудник больницы, из них на стационарном лечении — менее 10. Скончавшийся врач-травматолог не оказывал медицинскую помощь пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, а все специалисты Подольской ГКБ, оказывающие медпомощь больным коронавирусной инфекцией, один раз в неделю проходят обязательное исследование на коронавирусную инфекцию.

Интересный факт. Помощь больным с коронавирусом официально оказывают сотрудники только одного отделения ГКБ. Это персонал инфекционного центра в деревне Бородино. Вероятно, что медработников из общепрофильного стационара не обследуют вообще или не в полной мере. Спустя пару дней после официального ответа в больнице скончались ещё два врача: реаниматолог Василий Травиничев и уролог Андрей Травкин. Умерли они с подтвержденным коронавирусом 9 и 11 мая, им было пятьдесят с небольшим.

Что же на самом деле происходит в больнице вероятно будет сложно узнать без вмешательства Минздрава России.