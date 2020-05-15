Стало известно, кто тяжелее переносит COVID-19

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15 мая 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вероника Скворцова, АГН Москва/Global Look Press

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в рамках пресс-конференции в пятницу, 15 мая, рассказала, кто тяжелее переносит коронавирус нового типа.

По словам Скворцовой, заболевание протекает тяжело у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом и некоторыми другими обменными нарушениями.

Глава ФМБА подчеркнула, что, возможно, коронавирус с самого начала не является моноинфекцией в человеческом организме, а "смешивается" с другими вирусами, а также с бактериальной флорой. Подобное сочетание может приводить к особенно тяжелым формам заболевания.