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Стало известно, кто тяжелее переносит COVID-19

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Стало известно, кто тяжелее переносит COVID-19
Вероника Скворцова, АГН Москва/Global Look Press

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в рамках пресс-конференции в пятницу, 15 мая, рассказала, кто тяжелее переносит коронавирус нового типа.

По словам Скворцовой, заболевание протекает тяжело у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом и некоторыми другими обменными нарушениями.

Глава ФМБА подчеркнула, что, возможно, коронавирус с самого начала не является моноинфекцией в человеческом организме, а "смешивается" с другими вирусами, а также с бактериальной флорой. Подобное сочетание может приводить к особенно тяжелым формам заболевания.

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