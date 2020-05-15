Южноуральский омбудсмен ищет общественных помощников

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15 мая 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Юлия Сударенко. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко объявила о наборе общественных помощников.

В настоящий момент к омбусдмену поступило уже 46 анкет от желающих стать помощниками на общественных началах. 18 кандидатов уже готовят пакет документов, 11 готовятся к собеседованию, 13 человек уже являлись помощниками ранее.

Юлия Сударенко отметила, что она ищет людей с активной жизненной позицией, готовых прийти на помощь и предоставить профессиональную юридическую, психологическую, социальную поддержку. Все помощники работают на безвозмездной основе.

Кроме того, в городах Челябинской области будут открыты общественные приемные. Так, приемная уже организована в Верхнеуфалейском городском округе, руководителем назначена Фаина Совина.

Все желающие принять участие в конкурсе должны заполнить анкету на сайте Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и направить ее по электронной почте ombudsman74@mail.ru.