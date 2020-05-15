Политолог объяснил, как введение электронного голосования в России поможет властям выигрывать на выборах

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Государственная дума 13 мая приняла закон о возможности голосования на выборах всех уровней через почту и интернет. Соответствующие поправки внесли депутаты «Единой России». Политолог Дмитрий Орешкин рассказал, как введение электронного голосования поможет властям побеждать на выборах.

Экстренный характер принятия поправок авторы инициативы объясняют созданием возможности проводить голосование во время карантина.

«Ситуация в стране ухудшается, прежде всего для депутатов Госдумы. Они понимают, что их рейтинг падает и будет падать. Как минимум в ближайший год экономика будет никудышной, соответственно, у всех депутатов вероятность переизбрания невелика. Поэтому они заранее для себя пытаются создать условия, при которых с помощью обычных приемов фальсификата смогут обеспечить переизбрание», - рассказывает Дмитрий Орешкин.

По словам политолога, наибольшую опасность для проведения честных выборов представляет решение о возможности электронного голосования:

«Действия в этом формате уже отработаны, - понятно, что можно делать все, что угодно. Напустить ботов или потребовать от работодателей заставить своих сотрудников проголосовать электронно. Наблюдателей для подобных выборов не напасешься».

Эксперт отмечает, что при электронном голосовании не сможет быть организована работа наблюдателей и не будет первичных протоколов. При этом по его словам, даже процесс пересчета бюллетеней оказывается нереальным.

«Раньше возможности для верификации убирали, уничтожая бюллетени: в удобное время в месте, где они хранятся, могло случиться наводнение или пожар. Сейчас обосновать удаление результатов голосования с компьютера можно будет даже коротким замыканием», - отмечает политолог.

Эксперт рассказал о возможных методах фальсификаций во время голосования по почте.

«Здесь все довольно очевидно. Насколько я понимаю существующую технологию, человек должен распечатать бюллетень на своем принтере. Можно поставить ограничение печати в один экземпляр, но, если человек ошибся? Или распечатал, а потом сделал ксерокс или скан, сколько всего он сможет сделать бюллетеней? Если отдельный человек будет «химичить» с ними, его могут остановить. Однако, если этим будут заниматься заинтересованные члены ТИКа или региональные избиркомы, они смогут напечатать и пару десятков тысяч лишних копий и внести туда столько же лишних адресов», - заключает политолог.