Жители Кубани и Адыгеи воспользовались онлайн-сервисами «Россети Кубань»

Аргументы Недели → Общество

15 мая 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Почти 3,5 тысячи жителей Краснодарского края и Республики Адыгея воспользовались онлайн-сервисами «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») с начала года для подачи заявлений на технологическое присоединение к электрическим сетям компании.

Всего с начала 2020 года в компании зарегистрировано более 9,6 тысяч заявок от жителей региона. Больше половины из низ приняты в начале года в очном формате в Центрах обслуживания потребителей до начала ввода ограничительных мер (карантина) в связи с распространение коронавирусной инфекции. Незначительная часть поступила посредством почты.

Напомним, с 18 марта в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все клиентские офисы «Россети Кубань» в Краснодарском крае и Республике Адыгея работают в онлайн-формате. Специалисты компании продолжают вести активную работу по технологическому присоединению к электрическим сетям. Дистанционная подача заявок не сказалась на качестве услуг, предоставляемых жителям: операторы компании в онлайн-режиме помогают оформить документы на техприсоединение, дополнительные услуги, а также проводят консультации потребителей.

Так, в период с 18 марта по 11 мая интернет-сервисами группы компаний «Россети» и корпоративным сайтом «Россети Кубань» для подачи заявки на техприсоединение или увеличение мощностей воспользовались более двух тысяч клиентов.

Напомним, жители Кубани и Адыгеи по-прежнему могут воспользоваться нашими онлайн-сервисами и услугами специалистов контакт-центра, не выходя из дома. Обращения можно подать через интернет-приемную на официальном сайте компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») www.kubanenergo.ru.

Заявки на технологическое присоединение, заявки на установку приборов учета можно подать также через Личный кабинет на официальном сайте компании www.kubanenergo.ru и Портале ТП.РФ www.портал-тп.рф. Обращения по вопросам качества электроснабжения можно подать через портал «Светлая страна».

Другая справочная информация и информация о нарушениях энергоснабжения в зоне ответственности компании «Россети Кубань» доступны по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России – бесплатный).

О восстановлении работы Центров обслуживания клиентов в формате очного обслуживания будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства!