Дептранс: Утром 15 мая 99% пассажиров метро надели медицинские маски

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Московском метрополитене количество пассажиров в сравнении с прошлой неделей увеличилось на 28%. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

«По сравнению с прошлой неделей отмечается рост числа поездок в московском метро на 28%, в наземном транспорте - на 21%, на пригородной железной дороге - на 11%, на маршрутах между Москвой и областью - на 44%», - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в Департамент е транспорта, по состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Московском метрополитене 99% пассажиров носят маски.

«На текущий момент в Мосметро: в масках — 99%, в перчатках — 90%», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Напомним, в Москве с 12 мая в столице вводят масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки. Такая мера рекомендована санитарными врачами. Она связана с режимом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, который действует уже полтора месяца. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте мэра Москвы.

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях, которые возобновят свою деятельность тоже 12 мая. Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома. Чтобы вернуться к работе, надо будет предоставить больничный лист или справку от врача.