В Петербурге жертв внебольничной пневмонии почти в 10 раз больше, чем умерших от коронавируса

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15 мая 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая 13 мая перед депутатами Законодательного собрания, заявил, что с 1 марта в городе от внебольничной пневмонии умерли 694 человека. Согласно официальной статистике, по данным на 15 мая, с начала эпидемии COVID-19 в северной столице от коронавируса скончались 74 пациента.

По словам Александра Беглова, с 1 марта в Петербурге внебольничную пневмонию диагностировали у 11 223 человек. Из них - 694 умерли. Эти больные и умершие не входят в официальную статистику по коронавирусу, который на таком фоне выглядит гораздо безопасней: с начала эпидемии по состоянию на 11 мая в Петербурге выявлено 8485 заразившихся COVID-19, умерло 63 человека.

Ранее в городе фиксировалось в среднем 10-20 смертей в месяц от внебольничной пневмонии. Сейчас от нее скончалось почти в 10 раз больше людей, чем от коронавируса.

В апреле городской комитет по здравоохранению опубликовал статистику по внебольничным пневмониям. В январе 2019 года они были выявлены у 1576 человек, в феврале — у 1830, в марте — у 1778. За эти же месяцы от них умерло 34, 23 и 9 пациентов соответственно. В начале 2020-го картина была примерно такой же: 1731 больной в январе (8 умерших), 1777 — в феврале (12 умерших). А потом произошел резкий скачок. В марте этого года пневмонию диагностировали уже у 2716 человек (почти на тысячу больше, чем обычно).

Генеральный директор частной скорой помощи CORIS Лев Авербах отмечает, что, попадая в стационар для людей с признаками ОРВИ и пневмонии, практически любой, чем бы он ни болел до этого, рискует подхватить ту же пневмонию или коронавирус: идет перекрестное инфицирование - пациенты заражаются разными типами инфекций.

Кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев считает, что случаев заболевания пневмонией больше не стало, а их просто стали чаще выявлять.

«Сейчас из-за эпидемии проводят компьютерную томографию, которая точнее показывает изменения легочной ткани. Но тогда встает вопрос: почему потребовалась эпидемия, чтобы понять, что у нас столько людей болеет пневмониями и умирает от них? Если раньше их не выявляли, то получается, что и не лечили от них? А делали бы качественные обследования в предыдущие годы, то и статистика по пневмониям была бы другой? Стране нужна нормальная система медицинского учета, и междисциплинарная комиссия разберется, откуда взялись эти заболевшие, и почему их не было прежде», - заключает Сергей Ануфриев.