Губернаторы не спешат вводить в своих регионах послабления в режим ограничений

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15 мая 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

Губернаторы легко запрещают, но тяжело разрешают. Если гайки затянуты – главе региона не за что предъявлять претензии. Так считает экономист, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев.

По словам эксперта, в России возникла любопытная ситуация – до выступления президента 11 мая показатели заболеваемости ухудшалась с каждым днем, а сразу после выступления прирост заболевших чудесным образом прекратился.

«Наша статистика по COVID-19 никуда не годится. Если в Москве и Петербурге, по идее, все данные можно проверить, то, что творится в регионах – тайна за семью печатями. Согласно официальной статистике, цифры заболеваемости там смешные, причем проверить их нет никакой возможности. Веры таким цифрам очень немного», – говорит Заостровцев.

Он также отмечает, что Путин давно «скидывает ответственность» на регионы – это традиционный рецепт Кремля.

«Справился губернатор – значит, он хороший порученец. А не справился – президент в этом не виноват. В ситуации с COVID-19 губернаторам выгоднее все оставить как есть – сохранить статус-кво. По крайней мере, формально – в Петербурге, скажем, перчаточный режим почти никто не соблюдает, но никто граждан за это не штрафует», – говорит эксперт.

Заостровцев отметил, что есть и другой момент, который тормозит ослабление карантина.

«Многие эксперты не исключают, что нынешняя ситуация, как ни парадоксально, многим на руку: предприятия, которые оказались в тяжелом положении, становятся объектами рейдерства различных структур», – сказал экономист.